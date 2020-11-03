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Происшествия

18:53

Суррогатная мать с Украины заочно арестована в Москве по делу о торговле детьми

суды происшествия

Фото: depositphotos/belchonock

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку Украины Ирину Когут в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении Когут избрана мера пресечения в виде заочного ареста сроком на два месяца, который будет исчисляться с момента ее экстрадиции либо с момента задержания на территории России. Обвиняемая объявлена в международный розыск.

По данным следствия, Когут родила троих детей в рамках программы суррогатного материнства.
В свидетельства о рождении девушка внесла заведомо ложные данные для транспортировки их на Филиппины заказчику.

В рамках уголовного дела по статье "Торговля людьми" задержаны семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Основным фигурантом дела является Константин Свитнев, он объявлен в федеральный розыск.

В начале октября правоохранительные органы столицы задержали 25-летнюю девушку по обвинению в продаже новорожденной дочери через Сеть. В ходе переписки с предполагаемыми родителями женщина указала требование о передаче ей денежных средств в размере 300 тысяч рублей, после получения денег она передала ребенка покупательнице.

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