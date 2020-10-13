В РПЦ считают, что суррогатное материнство безнравственно и унижает женщин

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Заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе считает, что суррогатное материнство нравственно недопустимо. По его словам, данный процесс является эксплуатацией малообеспеченных женщин.

"Позиция церкви на этот счет бескомпромиссна – суррогатное материнство является нравственно недопустимым. Женщины становятся суррогатными матерями за деньги, и это уничтожает их. Мы также считаем, что это нарушает эмоциональную глубокую связь, которая возникает между матерью и ребенком во время беременности", – приводит Агентство "Москва" его слова.

По мнению Кипшидзе, обеспеченная и умная женщина не станет оказывать подобные услуги. Он добавил, что суррогатное материнство эксплуатирует тех, кто находится на низком уровне материальной обеспеченности.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова предложила приравнять программу суррогатного материнства к медицинской помощи. По ее словам, такой подход позволит избежать ситуаций, когда суррогатных матерей обвиняют в торговле людьми или детскими органами. Депутат отметила, что на данный момент договор о суррогатном материнстве заключается исключительно в юридической плоскости.