В Госдуме предложили приравнять суррогатное материнство к медпомощи

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Цыбизова предложила приравнять программу суррогатного материнства к медицинской помощи. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Практически все европейские страны внесли запрет на эту технологию, ряд штатов тоже внесли запрет. Мы понимаем, что ее надо сохранить, но исключительно как медицинскую помощь и регламентировать от и до", – заявила депутат.
По словам Цыбизовой, такой подход позволит избежать ситуаций, когда суррогатных матерей обвиняют в торговле людьми или детскими органами. Депутат отметила, что на данный момент договор о суррогатном материнстве заключается исключительно в юридической плоскости.
"На данный момент, чтобы вступить в программу суррогатного материнства, люди не обращаются в медицинское учреждение, как бы это парадоксально ни звучало, а обращаются в юридические агентства. А те не являются подконтрольными министерству здравоохранения, не ассоциированы ни с каким государственным медучреждением", – объяснила эксперт.
Свою инициативу Цыбизова охарактеризовала как попытку защитить врачей и медучреждения, куда поступают суррогатные матери. Она также отметила, что такая программа зачастую является последним шансом женщин на рождение ребенка.
"Программа суррогатного материнства дается как последний шанс для женщины, которая хочет испытать счастье материнства – это наша позиция. Поэтому мы сейчас достаточно активно занимаемся этим законопроектом (о суррогатном материнстве)", – пояснила депутат.
Отдельно Татьяна Цыбизова прокомментировала родительство через суррогатное материнство для одиноких мужчин. Она отметила, что это прямо не запрещено, но и не разрешено. Согласно Семейному кодексу, такой порядок появления детей предусмотрен либо для семейных пар, либо для одиноких женщин.
Ранее тему суррогатного материнства прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля попросил прояснить вопрос о возможной торговле людьми в деле о рождении детей для одиноких мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
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