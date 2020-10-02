Песков рассчитывает на прояснение вопроса о торговле детьми от суррогатных матерей

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Вопрос об аресте мужчин-доноров по делу о торговле детьми от суррогатных матерей должен быть прояснен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так он прокомментировал информацию, согласно которой следствие планирует арест одиноких мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которым родили детей суррогатные матери при помощи экстракорпорального оплодотворения.

"Безусловно, это сообщение, конечно же, должно быть как-то прояснено, и, я надеюсь, какие-то разъяснения будут даны, если это достоверная информация", – заявил Песков.

Он добавил, что данная тема достаточно резонансная и посоветовал обратиться в Следственный комитет за разъяснениями. Представитель Кремля отметил, что не может дать ответ по этому вопросу, поскольку "это никак не наша сфера".

Ранее представляющий интересы обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей адвокат Игорь Трунов рассказал, что планируется вызвать на следственные действия еще десять одиноких мужчин. По его словам, им планируют предъявить обвинение в покупке детей, рожденных от суррогатных матерей.

Недавно четырем фигурантам данного дела, Тарасу Ашиткову, Лилии Панаиоти, Владиславу Мельникову и Юлиане Ивановой, продлили арест до 14 декабря. Также до этого срока мера пресечения будет действовать в отношении Валентины Чернышовой, Кирилла Анисимова и Романа Емашева. Восьмая фигурантка дела Татьяна Блинова находится под домашним арестом.

Они были арестованы 15 июля и обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

По данным следствия, в квартире в одном из поселков Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Было установлено, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденные аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.