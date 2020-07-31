Иностранцы не могут забрать из России около тысячи детей от суррогатных матерей

Иностранцы не могут забрать из России около тысячи детей от суррогатных матерей. Биологические родители должны были приехать для оформления документов, но из-за коронавируса границы временно закрылись. И теперь граждане Китая, Франции, Австралии и других стран пытаются решить вопрос через Совет по правам человека, передает телеканал Москва 24.

"У нас много обращений стало поступать из разных стран, и сейчас их количество увеличивается. Около 1000 малышей, которые родились или будет рождены в ближайшее время по всей территории России", – рассказала заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.

По праву рождения такие дети – граждане РФ, и, чтобы им попасть в страну родителей, надо подтвердить родство.

"Для получения австралийского гражданства дети должны были пройти генетический тест, в противном случае их было бы нельзя привести в Австралию. Взятые тесты были направлены в Сидней в аккредитованную государственную лабораторию, и по результатам этих тестов девочки получили австралийское гражданство", – рассказал Сергей Жуков.

По словам адвоката Сергея Узденского, если биологические родители ребенка по каким-то причинам не могут приехать и незамедлительно забрать его, существуют два возможных решения этой проблемы.

"Либо государство берет на себя временную опеку в лице органов опеки и попечительства, либо биологические родители уполномочивают доверенное лицо, которое получает права и обязанности по уходу за ребенком на тот момент, пока родители не могут прибыть и забрать его", – отметил он.

Ранее зампредседателя Госдумы Ирина Яровая предложила запретить суррогатное материнство в России для иностранцев.