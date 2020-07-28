Яровая предложила запретить суррогатное материнство в России для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российском законодательстве нужно закрепить норму, согласно которой к суррогатному материнству в стране смогут прибегнуть только граждане РФ, заявила зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, передает Агентство "Москва".

"В целом анализируя ситуацию с законом об охране здоровья, там есть норма о суррогатном материнстве, но, на мой взгляд, в ней нет главного: Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами для суррогатного материнства для иностранных граждан", – заявила Яровая.

Зампредседателя Госдумы отметила, что в законе необходимо закрепить позицию, что суррогатное материнство возможно только по жизненным показаниям, по состоянию здоровья и только гражданам РФ.

Яровая добавила, что не так давно произошел инцидент, который продемонстрировал, что в законодательстве нужны изменения.

В январе в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.

В той же квартире проживали еще трое младенцев, рожденных аналогичным способом. По данным следствия, младенцы жили там, пока их биологические родители оформляли все необходимые документы, в том числе для вывоза их за границу. Они являются гражданами иностранных государств. Детей изъяли и поместили в детскую городскую больницу.

