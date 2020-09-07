СК требует продлить арест фигурантам дела о торговле детьми в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет России просит Басманный суд столицы продлить срок ареста всем фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом рассказал адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы обвиняемых, передает ТАСС.

"Продление меры пресечения обвиняемым Владиславу Мельникову, Лилии Панаиоти, Юлиане Ивановой и Роману Емашеву назначено в Басманном суде в 12:00 10 сентября", – поделился защитник.

По словам адвоката, ходатайства о продлении срока ареста в отношении обвиняемых Валентины Чернышовой и Кирилла Анисимова заслушают 9 сентября. Как уточнил Трунов, следователи просят продлить арест всем фигурантам еще на два месяца.

Фигуранты дела обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

В августе Мосгорсуд оставил в СИЗО двоих фигурантов дела о торговле детьми. Решением суда Роман Емашев, Кирилл Анисимов и Тарас Ашитков останутся в СИЗО до 14 сентября 2020 года.