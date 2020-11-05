Суд заочно арестовал основного фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей

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Басманный суд Москвы заочно арестовал основного фигуранта уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Речь идет о Константине Свитневе, сообщает ТАСС.

В отношении него избран заочный арест на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории России. Следствие объявило Свитнева в международный розыск.

Защита обвиняемого с решением не согласна и обжалует его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В рамках уголовного дела по статье "Торговля людьми" задержаны семь фигурантов, еще один заключен под домашний арест. Трое из обвиняемых являются московскими врачами.

Фигурантам дела предъявлено обвинение в торговле детьми, совершенной организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.

Ранее в квартире в поселке Одинцовского городского округа было обнаружено тело новорожденного. Следователи установили, что мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, находился под присмотром няни.