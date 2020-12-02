В Госдуме оценили идею запретить суррогатное материнство для иностранцев

В России могут появиться дополнительные ограничения, связанные с суррогатным материнством. В частности, запрет на рождение детей для иностранных граждан и одиноких россиян. Кроме того, предлагается убрать коммерческую рекламу ЭКО. Проект резолюции уже подготовлен в Общественной палате. Разбираемся, нужны ли такие нововведения и к чему они могут привести.



Услуга не для всех

Проект резолюции по суррогатному материнству подготовил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. На ее создание, вероятно, повлияли в том числе громкие истории, связанные с торговлей младенцами, которые произошли в 2020 году.

В частности, в Одинцове в одной из квартир поселка ВНИИССОК нашли тело мальчика, рожденного суррогатной матерью. Здесь также обнаружили еще троих детей, выношенных суррогатными матерями. По информации следствия, новорожденные содержались в квартире, пока их биологические родители – граждане иностранных государств – оформляли на них документы, в том числе для вывоза за границу.

А в июне уже в Москве на Аргуновской улице в квартире нашли 5 младенцев в возрасте от 6 дней до 6 месяцев. По данным СМИ, новорожденные появились от суррогатных матерей, заказчиками были в том числе граждане Китая.

Предложения по вопросу суррогатного материнства собираются обсудить 8 декабря на заседании ОП с участием представителей Госдумы, детских омбудсменов и профильных врачей. После этого планируются слушания в нижней палате парламента. Затем будут подготовлены проект поправок в законодательство и доклад со статистикой для Владимира Путина и Михаила Мишустина.

Пожигайло, комментируя возможные запреты, заявил, что суррогатное материнство необходимо включить в госпрограмму. Таким образом, государство будет назначено ответственным за нее.





Павел Пожигайло член Общественной палаты РФ Главная задача – выработать требования к родителям и суррогатным матерям. Исключить возможность коммерческой выгоды и торговли в этой сфере. Пусть родители договариваются о вознаграждении с суррогатной матерью, а задача государства – гарантировать выполнение этого договора, чтобы не было злоупотреблений.

В предложенных нововведениях есть свои недочеты, полагают некоторые эксперты. По мнению председателя Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидера движения "За права женщин России" Людмилы Айвар, такой подход может лишить страну лидерства по репродуктивному туризму. Следовательно, государство недополучит доходы, а клиники не заплатят дополнительные налоги.

Призывы запретить суррогатное материнство для иностранцев звучат не впервые. Ранее о закреплении такой нормы говорила зампред Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, Россия не может и не должна быть страной с инкубаторами для суррогатного материнства для иностранных граждан.



Запретами проблему не решить?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что суррогатное материнство в России не запрещено, но как такового закона, регулирующего эту сферу, на сегодняшний день нет.

"Мы уже об этом давно говорим, он разрабатывается и депутатами, и Минздравом, но, к сожалению, пока мы в этом вопросе не можем выйти на финишную прямую. Мы должны четко понимать, что такое суррогатное материнство, кто может стать суррогатной матерью, права и обязанности медработников. Самое главное – юридические вопросы в отношении самого ребенка: какие права на него имеет женщина, которая его родила, какие права имеют заказчики", – подчеркнул Менделевич.





Борис Менделевич депутат Госдумы Прежде чем что-то запрещать, я бы сначала четко отрегулировал сферу суррогатного материнства. А потом можно было бы посмотреть, какие ограничения требуется ввести.

Вопрос суррогатного материнства изначально сложный, так как в нем сплетаются юридические и этические моменты, продолжает парламентарий. Но для решения проблем необходим консенсус, достигнуть которого возможно только путем обсуждения инициативы с представителями власти и экспертным сообществом.

"Просто запретами проблему не решить. А она существует. Не как такового суррогатного материнства, а проблема того, что эта область медицины не отрегулирована, поэтому возникает большое количество людей, которые хотят так или иначе на этом деле поживиться", – подчеркнул депутат.

Суррогатное материнство с точки зрения привлечения иностранцев возможно в двух случаях, объяснил в разговоре с Москвой 24 председатель экспертного совета Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. Первый – когда иностранный заказчик привлекает гражданку России, второй – когда российские граждане нанимают гражданку зарубежного государства.

"Второй случай тоже нередкий, большое число россиян привлекают для вынашивания ребенка женщин из Белоруссии, Молдавии, с Украины. Поэтому, когда мы говорим о запрете не иностранного, а трансграничного суррогатного материнства, мы должны понимать, что, с одной стороны, это ударит по интересам зарубежных заказчиков, а с другой – по интересам российских, которые привлекают гражданок бывшего СССР", – говорит эксперт.

В первую очередь правила суррогатного материнства должна определять общественная этика, подчеркнул Крестинский. Комментируя возможный запрет на эту услугу для одиноких россиян, он отметил, что таким гражданам также достаточно редко отдают детей на усыновление.

Председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов в беседе с Москвой 24 оценил предлагаемое ограничение на коммерческую рекламу ЭКО. По его словам, если нововведение будет узаконено, то люди просто не будут знать, куда идти, и станут обращаться только в государственные учреждения.

Государство заинтересовано в том, чтобы все рожденные дети оставались в России, отметил собеседник Москвы 24. Но запретительные меры, по его словам, в данном случае неконструктивны, так как люди при желании найдут способ, как их обойти.

