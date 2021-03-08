В РПЦ ожидают, что в РФ запретят иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей

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Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов рассказал, что рассчитывает на запрет на использование услуг суррогатных матерей в РФ для иностранных граждан. Об этом он сообщил в эфире "Вести FM".
"Я надеюсь, что президент примет правильное решение и все же иностранцам ограничит возможность пользования услугами российских суррогатных матерей", – обратил внимание представитель РПЦ.
Ранее Лукьянов говорил, что патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства считает важным рассмотреть возможность полного запрета суррогатного материнства в стране.
До этого группа депутатов Государственной думы разработала законопроект, который лишает иностранцев возможности пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ. Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" предложили дополнить новой нормой. Законопроект могут представить на первое чтение в ГД в марте.
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