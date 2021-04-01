В РФ могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России допустили необходимость увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям. Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год, по нынешним правилам учитывается только период до достижения ребенком полутора лет.
"Учет в страховом стаже определенных периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, и приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям", – указано в сообщении.
Омбудсмен в докладе также напомнила, что существующие правила позволяют внести в страховой стаж не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни. Это время можно разбить на четыре полных декретных отпуска по полтора года.
В феврале 2021 года Минтруд подготовил проект закона, согласно которому отпуск по беременности и родам будет учитываться при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Сейчас это семейное обстоятельство при оформлении не учитывается.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: