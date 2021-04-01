В РФ могут увеличить входящий в страховой стаж срок ухода за ребенком

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России допустили необходимость увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из доклада уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год, по нынешним правилам учитывается только период до достижения ребенком полутора лет.

"Учет в страховом стаже определенных периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком ограничивает права лиц, осуществляющих уход за детьми в многодетных семьях, и приводит к необходимости скорейшего возвращения на работу. Было бы справедливым увеличить продолжительность периодов, засчитываемых в страховой стаж при назначении пенсии родителям", – указано в сообщении.

Омбудсмен в докладе также напомнила, что существующие правила позволяют внести в страховой стаж не более 6 лет пребывания в отпуске по уходу за ребенком в течение жизни. Это время можно разбить на четыре полных декретных отпуска по полтора года.

В феврале 2021 года Минтруд подготовил проект закона, согласно которому отпуск по беременности и родам будет учитываться при расчете сроков выплаты максимального пособия по безработице. Сейчас это семейное обстоятельство при оформлении не учитывается.

