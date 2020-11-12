Аналитики выяснили, сколько мужчин готовы уйти в декрет

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Аналитики сервиса по поиску работы Superjob выяснили отношение мужчин к необходимости взять декретный отпуск вместо жены. Оказалось, что в декрет готовы уйти 27% опрошенных мужчин, передает RT.

В ходе опроса также стало известно, что еще 12% респондентов допускают такую возможность, однако 35% мужчин исключают такой вариант. Еще 26% опрошенных не уверены, что готовы уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Ранее в Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей. Парламентарии считают, что мужской половине нужно дать возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.

По словам директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, доля отцов, уходящих в декретные отпуска, довольно мала. По ее предположению, их количество составляет не более 2% по стране от числа тех, кто ухаживает за детьми до трех лет. Многие эксперты считают, что поправки повлияют на популяризацию декретов среди отцов и возможности, которые они дают.

