Отцов и матерей предлагают уравнять в правах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Госдуме предложили уровнять в правах отцов и матерей. Парламентарии считают, что мужской половине нужно дать возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска, сообщает газета "Известия".
По закону "О занятости населения в Российской Федерации" сейчас такая преференция предусмотрена только для женщин.
"В законодательство необходимо внести изменения, чтобы папа смог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования", – пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессарабский.
По словам директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, доля отцов, уходящих в декретные отпуска, довольно мала. По ее предположению, их количество составляет не более 2% по стране от числа тех, кто ухаживает за детьми до трех лет. Многие эксперты считают, что поправки повлияют на популяризацию декретов среди отцов и возможности, которые они дают.
"В скандинавских странах, к примеру, мужчина в декрете считается нормой. У нас тоже нужно формировать эту культуру. Если отцы в рамках законодательства получат такие преференции, это расширит их возможности. Особенно в регионах, где есть серьезные перекосы в отраслевом аспекте и найти работу после перерыва крайне сложно, как и получить дополнительное финансирование на дополнительное обучение", – отметил исполнительный директор объединения "Эксперты рынка труда" Михаил Семкин.
Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект, обязывающий центры занятости направлять находящихся в декретном отпуске женщин на обучение по востребованным профессиям. Его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Подчеркивается, что обучение должно происходить на добровольной основе. По мнению Яровой, данная мера даст женщинам дополнительную возможность совмещать родительские и семейные обязанности в период обучения и позволит быстрее адаптироваться при возвращении в трудовой коллектив. Госдума планирует рассмотреть документ в рамках осенней сессии.
В России женщины в декрете смогут пройти профессиональную переподготовку
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