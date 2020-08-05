В СФ поддержали инициативу о профпереподготовке для женщин в декрете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 поддержал законопроект, который обяжет центры занятости направлять женщин, находящихся в декретном отпуске, на обучение по востребованным профессиям.

По его мнению, эта инициатива необходима, потому что она позволит молодым мамам вернуться на работу после декретного отпуска готовыми к изменениям, которые произошли за время их отсутствия.

"Работодатель обязан сохранить за своим сотрудником рабочее место на время декретного отпуска. Но за три года может утечь много воды, может модернизироваться специализация, могут измениться требования. Работодатель скажет, что теперь у нас другая техника и поэтому мы тебя взять обратно не сможем, а повышение квалификации позволит избежать таких моментов", – считает парламентарий.

Рязанский отметил, что данный законопроект в большей степени ориентирован на административные формальности, связанные с центрами занятости. На данный момент они могут отказать женщине, сославшись на нехватку бюджетных средств или на отсутствие договора с тем или иным учебным заведением.

"Чтобы такие ссылки не могли быть причиной, чтобы служба занятости отказывала в предоставлении услуг", – подчеркнул политик.





Валерий Рязанский первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Я считаю, что это просто дополнительная мера, которая в большей степени дисциплинирует отношения между тем, кто придет в службу занятости, и самой службой.

Он обратил внимание на условие, прописанное в законопроекте, которое позволяет обращаться в центры занятости не только по месту прописки, но и по месту фактического проживания.

"Это правильная норма, потому что, условно говоря, женщина может поехать на время декретного отпуска к родителям, там по каким-то обстоятельствам остаться. Это не должно быть основанием отказа, что нет прописки", – считает Рязанский.

Ранее стало известно, что правительство поддержало законопроект, обязывающий центры занятости направлять находящихся в декретном отпуске женщин на обучение по востребованным профессиям. Его автором выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Подчеркивается, что обучение должно происходить на добровольной основе.

По мнению Яровой, данная мера даст женщинам дополнительную возможность совмещать родительские и семейные обязанности в период обучения и позволит быстрее адаптироваться при возвращении в трудовой коллектив. Госдума планирует рассмотреть документ в рамках осенней сессии.