Эксперт Рыбина рассказала, как просыпаться с первым звонком будильника

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Правильный режим дня поможет встать с первым будильником. Об этом Москве 24 рассказала специалист по тайм-менеджменту Мария Рыбина.

"Если вы хотите вставать с первым звонком будильника, то главное правило: ложитесь спать пораньше. Так вы сможете выровнять себе цикл. И, соответственно, начнете просыпаться раньше", – объясняет эксперт.

Соблюдать режим рекомендуется не только в будни, но и выходные. "Большинство людей в субботу и воскресенье пытаются отоспаться за всю неделю. Тем самым они сдвигают цикл в сторону рассинхронизации. Потом организм будет воспринимать будни как стрессовый фактор", – отметила Рыбина.





Мария Рыбина специалист по тайм-менеджменту Если будильник прозвонил, нужно встать и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Проснуться помогает зарядка, хотя бы минимальная. Это могут быть самые простые движения, чтобы в организме запустились процессы.

Также выработать привычку вставать раньше поможет бодрящее занятие с утра, которое будет привязано ко времени. "Есть много фитнес-центров, клубов, которые позволяют людям в утренние часы заняться какой-то физической активностью", – говорит эксперт.

Если выходить из дома с первыми лучами солнца все же не хочется, то можно найти группу онлайн и созваниваться с единомышленниками до начала рабочего дня. "Пока вы дома, включите телефон и вместе буквально 15–25 минут позанимайтесь ЛФК. Это обязательно взбодрит. Вы будете чувствовать ответственность, что договорились, вас кто-то ждет. Это поможет не ставить несколько будильников, а вставать с первым звонком", – уточнила Рыбина.

Иногда желание подольше поспать может быть связано с тем, что человеку не хочется идти на нелюбимую работу. "Если у вас нелюбимая работа и вы не хотите туда идти, то не поможет ни один будильник, ни десять. Все равно организм будет протестовать и бастовать", – заключила специалист.

Ранее врач – невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что просмотр ленты в соцсетях (скроллинг) будет способствовать быстрому утреннему пробуждению. По ее словам, сонливость начнет отступать, поскольку свет, источаемый смартфоном, понижает в организме уровень гормона сна.

