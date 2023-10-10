Невролог назвала необычный способ быстро проснуться утром

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Скроллинг (просмотр ленты в соцсетях) может помочь быстро проснуться утром. Об этом заявила врач невролог-сомнолог Елена Царева в интервью радио Sputnik.

Как утверждает эксперт, именно свет от телефона помогает уменьшить уровень гормона сна в организме, благодаря чему сонливость снизится.

"В первые 90 минут после того, как вы открыли глаза, ваше утро должно быть максимально ярким. Причем наиболее эффективен в этом смысле свет белого и голубого спектра", – рассказала специалист.

Также она подчеркнула, что экран телефона излучает именно тот свет, который необходим для пробуждения.

"Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время одни и те же факторы работают по-разному", – заключила Царева.

Иногда некоторые люди, просыпаясь, все-таки чувствуют себя уставшими. Врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов объяснил, что делать в такой ситуации,сообщает"Вечерняя Москва".

Как он утверждает, если человек чувствует себя утром разбитым, тогда ему необходимо увеличить количество сна, которое по международной норме должно составлять не менее восьми часов. Кроме того, сон должен быть качественным. Для этого нервная система должна быть в состоянии покоя перед сном.

"Если человек ложится вечером спать возбужденным, то вероятность того, что его сон будет поверхностным и беспокойным, значительно увеличивается. Я советую не смотреть телевизор перед сном и снизить активность", – отметил эксперт.

При этом сомнолог предупредил, что разбитое состояние по утрам может говорить о развитии разного рода заболеваний нервной системы.

"Тревожные и депрессивные расстройства могут влиять на повышенную возбудимость. Люди постоянно сталкиваются со стрессами и испытывают большую эмоциональную нагрузку. Это ведет к перегрузке нервной системы и нарушению качества сна", – подчеркнул специалист.

По словам Полуэктова, если человек три ночи подряд плохо спит и чувствует себя разбитым по утрам, значит, у него бессонница. Эксперт сообщил, что это может быть вызвано стрессовыми ситуациями, поэтому необходимо расслабиться и сон нормализуется.

Однако сомнолог предупредил, что такое состояние не должно сохраняться больше трех месяцев, поскольку бессонница может стать хронической. Поэтому он рекомендует своевременно наблюдаться у специалиста, чтобы выявить причину нарушений сна, а врач выпишет при необходимости лекарства.

Ранее член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал, что дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным. По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа. Но в таком случае избавиться от усталости уже не получится. Чтобы избежать проваливания в глубокие стадии сна, следует спать не лежа, а, например, полусидя, добавил сомнолог.

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