Сомнолог рассказал о пользе дневного сна

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Дневной сон позволяет снять усталость и повысить работоспособность, однако для этого важно, чтобы он не был слишком продолжительным. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на члена Российского общества сомнологов Павла Кудинова.

"Дневной сон – вещь полезная, если его продолжительность не больше 40 минут, а лучше – в районе 20 минут. Тогда мы не уйдем в другие стадии сна, более глубокие, и этот сон будет приносить облегчение", – сказал специалист.

По его словам, если ограничить время сна не получилось, то лучше поспать 1,5 часа. Но в таком случае избавиться от усталости уже не получится. Чтобы избежать проваливания в глубокие стадии сна, следует спать не лежа, а, например, полусидя, рекомендует сомнолог.

Ранее психолог Анжелика Полина указала на бесполезность "досыпов" по 5–10 минут после срабатывания будильника. Дело в том, что за это время выспаться невозможно, но мозг при этом продолжает вырабатывать мелатонин, что только усиливает сонливость.