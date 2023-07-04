Эксперт рассказал, опасно ли быть "совой"

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Люди, которые поздно ложатся спать и поздно встают, подвержены большим рискам развития генерализованных тревожных расстройств и депрессий. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на сомнолога Алексея Мелехина.

Он отметил, что в современной сомнологии нет понятий "сова" и "жаворонок", так как подобная дихотомия очень примитивна. Это как считать, что есть интроверты и экстраверты, хотя каждый человек в зависимости от обстоятельств может быть и тем и другим, встречаются смешанные типы, привел врач пример.

По его словам, сомнический фенотип человека зависит от темпераментных, физиологических способностей, психических, психологических особенностей, нюансов метаболизма, от образа жизни. Всего выделяют 5 фенотипов, при каждом из них есть риски развития тех или иных психических и соматических нарушений. Не бывает чистых "сов" и "жаворонков", уточнил Мелехин, есть смешанные типы и ситуативные факторы, которые приводят к появлению того или иного хронотипа.

Эксперт объяснил, что, если же говорить про образ жизни, подразумевающийся под "совой", то есть поздний отход ко сну и поздний подъем, то такие люди могут страдать от кардионеврозов или сердечно-сосудистых патологий. Также у них возможны проблемы с метаболизмом из-за того, что они жертвуют сном и имеют дисфункциональные привычки, например, наедаются перед сном, встают ночью, чтобы поесть, пропускают завтрак. Такие люди будут страдать от синдрома ночной еды, подчеркнул врач.

Помимо этого, люди с подобным распорядком дня могут иметь проблемы с кожей, такие как ночной зуд, зуд перед сном, рассказал Мелехин. По утрам у них бывают красные глаза, головные и мышечные боли.

При этом риски умереть у них не выше, чем у других людей. Это больше влияет на качество жизни, добавил специалист.

"Но при этом они чаще эмоционально выгорают, чаще пропускают работу из-за соматических нарушений, чаще обращаются к врачам, злоупотребляют снотворными препаратами. Риски инвалидизации у них высокие", – уточнил он.

По информации сомнолога, человек склоняется к той или иной модели поведения в зависимости от периода и ситуации, затем она превращается в особенность психики. К признаками "совы" относят следующие факторы: человеку нужны полчаса-час, чтобы проснуться, он стимулирует себя кофеином, вечером часто использует алкоголь, чтобы заснуть.

"Кто-то быстро сжигает себя, кто-то умеет распределять собственные ресурсы в течение дня, кто-то быстрее восстанавливается, кто-то медленнее. И тем, кто стал в силу обстоятельств "совой", действительно сложнее восстанавливаться", – поделился эксперт.

Врач напомнил, что деление на "жаворонков" и "сов" – это описание функционального состояния нервной системы. Она перестроилась тем или иным образом, чтобы удовлетворять мотивационные, смысловые и ценностные ориентации человека. Мелехин подчеркнул, что если человек относит себя к тому или иному хронотипу, это значит, что организм перестроился под какие-то психические нужды.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко предупредила, что зимнее время является наиболее оптимальным для людей, а перевод часов может привести к стрессу, в особенности это касается весеннего сезона, когда время переводят на час вперед. По ее словам, с точки зрения сомнологии перевод времени является ударом по организму человека.

До этого врач-невролог Анна Лацинова сказала, что признаками качественного сна являются его продолжительность не менее семи часов, возможность засыпать без снотворного и чувство бодрости по утрам. Если человек испытывает трудности с засыпанием не более двух раз в неделю, то такой сон тоже можно считать качественным, уточнила она.

"Доктор 24": врачи рассказали о правилах сна