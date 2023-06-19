Сомнолог объяснила пользу перехода с зимнего на летнее время

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Зимнее время является наиболее оптимальным для людей, а перевод часов может привести к стрессу, в особенности это касается весеннего сезона, когда время переводят на час вперед, рассказала невролог-сомнолог Ирина Завалко. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, с точки зрения сомнологии перевод времени является ударом по организму человека.

"При этом режим сна реально перестроить за несколько дней, но чтобы к нему привыкнуть, системам нашего организма требуется куда больше времени. То есть перевод часов – это стресс для человека. И он точно задуман не для того, чтобы люди проводили больше времени на свету, а лишь в попытке сэкономить на энергоресурсах", – объяснила она.

Врач добавила, что в данный момент многие люди проводят больше всего времени в помещениях, например в офисах, это приводит к тому, что некоторые достаточно поздно засыпают, а часть людей и вовсе работает в ночное время. Нынешний ритм жизни отличается от того, который был около 40 лет назад, подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, какое время лучше, эксперт отметила важность того, что в средней полосе РФ световой день в осенне-зимний период достаточно короткий, а согласно врачебным рекомендациям, человек не должен просыпаться затемно.

"Если вы встаете пусть пасмурным, но утром, а не ночью, то тем самым настраиваете организм на рабочий лад, синхронизируете циркадные ритмы и биологические часы. То есть летнее время в осенне-зимний период было очень тяжело переносить, ведь светает еще на час позже", – рассказала она.

По этой причине Завалко отметила, что зимнее время является наиболее предпочтительным.

Кардиолог, терапевт, ведущий научный сотрудник ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Молчанова заявила, что клинических исследований относительно того, вредно или полезно переводить время для человека, нет, это никак не сказывается на здоровье людей с хроническими заболеваниями.

"Да, всегда были излишне тревожные люди, которые готовы списать ухудшение самочувствия то на магнитные бури, то на перевод времени. Но ни лично мне, ни моим пациентам не становилось ни лучше ни хуже от перевода стрелок", – отметила она.

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Михаил Матвеев подготовил законопроект о возвращении перехода на летнее время в России, но считает, что его вряд ли примут. Об этом сообщает телеканал "360".

"Сейчас страна постоянно находится в зимнем времени – и зимой, и летом. В результате в летний период времени на большей части регионов появляется лишний световой час, который можно было бы использовать для более полноценного отдыха людей", – объяснил он свою инициативу.

Парламентарий отметил, что москвичи уже наверняка ощутили то, что в 03:00 на улице достаточно светло, что не позволяет выспаться в полной мере.

Часы в смартфонах переводятся автоматически. Кроме того, по законопроекту переходить на летнее время нужно с субботы на воскресенье: что позволит гражданам не опоздать на работу, сказал депутат.

Политик выразил мнение, что законопроект вряд ли будет принят.

"Основания, по которому это заключение не поддерживает законопроект, носят формальный характер. Они ссылаются не на то, что это вредно или неполезно, а на то, что не представлены расчеты тех средств, которые необходимо будет потратить на адаптацию расписаний поездов и так далее", – отметил он.

Один из основных аргументов в законопроекте – это существенный экономический эффект, связанный с экономией электроэнергии, добавил представитель КПРФ.

Матвеев добавил, что законопроект будет внесен в Госдуму 21 июня, в день летнего солнцестояния. В этот день граждане смогут наблюдать самый длинный день и самую короткую ночь.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что возврат практики переходов на летнее время является избыточным.

Депутат отметила, что в случае возврата к практике сезонного перевода часов гражданам будет трудно адаптироваться к изменениям.



В Госдуме предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время