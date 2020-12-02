Совфед одобрил закон о дополнительном образовании для женщин в декрете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Совет Федерации одобрил закон о дополнительном образовании для женщин в декрете. Согласно документу, женщины могут получить профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным профессиям и независимо от места их регистрации.

Действующий закон создаст дополнительные условия для реализации проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

Ранее в Госдуме предложили уравнять в правах отцов и матерей. Парламентарии считают, что мужской половине нужно дать возможность получать профессиональное образование или проходить курсы повышения квалификации во время декретного отпуска.

По словам директора Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любови Храпылиной, доля отцов, уходящих в декретные отпуска, довольно мала. По ее предположению, их количество составляет не более 2% по стране от числа тех, кто ухаживает за детьми до трех лет.

