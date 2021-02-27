В Госдуме предложили считать зарплаты россиян по-новому

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В России статистика при подсчете заработных плат граждан учитывает средние выплаты, а не медианные, заявил URA.RU председатель Федерации профсоюзов Свердловской области и депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Уточняется, что при вычислении медианной зарплаты все сотрудники делятся на две равные части, каждая из которых получает, либо выше данной суммы, либо ниже.

"Нужно провести мониторинг, который покажет несколько базовых моментов: переработки не учитываются, дифференциация по среднестатистическим зарплатам большая и есть методические недостатки, касающиеся видов и учетов дохода", – объяснил Ветлужских.

Политолог Дмитрий Журавлев также подчеркнул, что новая система позволит обратить внимание на проблему низких зарплат.

"Если удастся в России создать систему контроля – какие конкретно зарплаты получают работники на разных уровнях, а не в среднем, как сейчас. Или послать большую комиссию по регионам. Но успеет ли она все проанализировать? В принципе, проверка зарплат нужна со стороны центральной власти, но госаппарат не обладает абсолютной возможностью все контролировать", – отметил политолог.

Ранее сообщалось, что реальные заработные платы россиян в 2020 году выросли на 2,5% в годовом выражении.

