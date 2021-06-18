В Госдуме предложили ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды, сообщает RT. Парламентарий направил соответствующее предложение на имя генпрокурора Игоря Краснова.
В своем обращении он напомнил, что, согласно последним поправкам в избирательное законодательство, граждане, участвовавшие в деятельности экстремистских организаций, не имеют права быть избранными на сроки от трех до пяти лет. При этом, по его словам, данные лица по-прежнему могут совершать пожертвования в адрес других кандидатов или избирательных объединений.
Сейчас пожертвования в избирательные фонды не могут делать граждане до 18 лет, иностранные граждане и государства, а также лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, которые выполняют функцию иностранного агента.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о временном запрете избираться лицам, причастным к экстремистским организациям. Позже документ подписал Владимир Путин.
Запрет касается руководителей, а также членов и других лиц, причастных к структурам, признанным судом экстремистскими или террористическими. Первым будет запрещено избираться на выборные должности в течение пяти лет после соответствующего решения суда, остальным – в течение трех лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: