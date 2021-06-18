В Госдуме предложили ввести новое ограничение для причастных к экстремизму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды, сообщает RT. Парламентарий направил соответствующее предложение на имя генпрокурора Игоря Краснова.

В своем обращении он напомнил, что, согласно последним поправкам в избирательное законодательство, граждане, участвовавшие в деятельности экстремистских организаций, не имеют права быть избранными на сроки от трех до пяти лет. При этом, по его словам, данные лица по-прежнему могут совершать пожертвования в адрес других кандидатов или избирательных объединений.

Сейчас пожертвования в избирательные фонды не могут делать граждане до 18 лет, иностранные граждане и государства, а также лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, которые выполняют функцию иностранного агента.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о временном запрете избираться лицам, причастным к экстремистским организациям. Позже документ подписал Владимир Путин.

Запрет касается руководителей, а также членов и других лиц, причастных к структурам, признанным судом экстремистскими или террористическими. Первым будет запрещено избираться на выборные должности в течение пяти лет после соответствующего решения суда, остальным – в течение трех лет.