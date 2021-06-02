Совфед одобрил закон о запрете избираться причастным к экстремизму

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации одобрил закон о временном запрете избираться лицам, причастным к экстремистским организациям.

Запрет касается руководителей, а также членов и других лиц, причастных к структурам, признанным судом экстремистскими или террористическими. Первым будет запрещено избираться на выборные должности в течение пяти лет после соответствующего решения суда, остальным – в течение трех лет.

В ходе голосования закон поддержали 146 сенаторов, один воздержался, а еще один выступил против документа.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил наряду с запретом избираться ограничить право лиц, причастных к экстремизму, участвовать в работе избирательных комиссий.

