Путин подписал закон о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон, который запрещает причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах всех уровней. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Под причастностью понимается непосредственная реализация целей и форм деятельности, в связи с которыми организация признана экстремистской или террористической. Также причастными признаются лица, финансировавшие такие организации.

Кроме того, под причастностью к деятельности таких организаций понимается выражение им поддержки высказываниями, в том числе в интернете.

Для руководства срок запрета составит пять лет с момента вступления в силу решения суда о запрете деятельности подобной организации, а для рядовых членов – три года.

Ранее законопроект приняли депутаты Госдумы.

Также правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов.

Он будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.