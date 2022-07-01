Незаконная демонстрация прошла в Узбекистане из-за предлагаемых изменений в Конституции

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В столице Каракалпакии городе Нукус после неправильного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Узбекистана.

По данным ведомства, люди собрались около 15:00 (17:00 по московскому времени) на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.

"С целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений на территории дехканского рынка были задействованы силы и средства правоохранительных органов", – уточнили в ведомстве.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал проведение конституционной реформы. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, после чего его одобрили в первом чтении и опубликовали для всенародного обсуждения.

Всенародное обсуждение проекта будет проходить до 4 июля включительно, после чего законопроект вынесут на референдум. Проектом закона предусматрено свыше 200 изменений в 64 статьи Конституции. В их числе – пункт о продлении срока полномочий лидера страны с пяти до семи лет, об отмене смертной казни, о запрете выдачи граждан другим странам.

Действующая Конституция Узбекистана была принята в 1992 году. Она включает 128 статей. За все время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

