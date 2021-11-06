Президент Узбекистана анонсировал проведение конституционной реформы

17:15
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Вновь вступивший в должность президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал конституционные реформы. Об этом глава государства заявил, выступая с инаугурационной речью, передает РИА Новости.
"На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – сказал Мирзиеев.
Он напомнил, что изменения в конституцию в период кардинальных перемен вносили во многих государствах.
"Поэтому мы также должны рассмотреть вопрос совершенствования нашего основного закона, изучив мировой конституционный опыт, тщательно обдумав", – убежден президент.
Узбекский лидер сообщил, что на данный момент разработана стратегия развития нового Узбекистана, предусматривающая в том числе и построение народного государства через развитие свободного гражданского общества.
"С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы", – пояснил Мирзиеев.
Так, в планах у главы государства трансформация центральных ведомств, которая позволит создать эффективную систему управления. Ведомства, выполняющие дублирующие функции, будут оптимизированы.
"Руководитель должен быть не обузой для народа, а напротив, облегчать его жизнь", – заключил Шавкат Мирзиеев.
Торжественная церемония инаугурации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прошла в Ташкенте 6 ноября в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. На прошедших в стране 24 октября выборах Мирзиеева избрали президентом страны. За него проголосовали 80,12% избирателей.
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