Президент Узбекистана анонсировал проведение конституционной реформы

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Вновь вступивший в должность президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев анонсировал конституционные реформы. Об этом глава государства заявил, выступая с инаугурационной речью, передает РИА Новости.

"На предвыборных встречах всех кандидатов представители электората выдвигали еще одно важное предложение, которое сегодня требует сама жизнь, суть наших реформ. Это – проведение в стране конституционных реформ", – сказал Мирзиеев.

Он напомнил, что изменения в конституцию в период кардинальных перемен вносили во многих государствах.

"Поэтому мы также должны рассмотреть вопрос совершенствования нашего основного закона, изучив мировой конституционный опыт, тщательно обдумав", – убежден президент.

Узбекский лидер сообщил, что на данный момент разработана стратегия развития нового Узбекистана, предусматривающая в том числе и построение народного государства через развитие свободного гражданского общества.

"С этой целью в будущем большая часть государственных функций будет передана из центра в регионы", – пояснил Мирзиеев.

Так, в планах у главы государства трансформация центральных ведомств, которая позволит создать эффективную систему управления. Ведомства, выполняющие дублирующие функции, будут оптимизированы.

"Руководитель должен быть не обузой для народа, а напротив, облегчать его жизнь", – заключил Шавкат Мирзиеев.

Торжественная церемония инаугурации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прошла в Ташкенте 6 ноября в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса. На прошедших в стране 24 октября выборах Мирзиеева избрали президентом страны. За него проголосовали 80,12% избирателей.

