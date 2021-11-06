Вновь избранный президент Узбекистана принес присягу и вступил в должность

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Торжественная церемония инаугурации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева прошла в Ташкенте в ходе совместного заседания Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса, сообщает РИА Новости.

На прошедших в стране 24 октября выборах Мирзиеева избрали президентом страны. За него проголосовали 80,12% избирателей.

В предвыборной гонке за пост главы государства участвовали кандидаты от пяти политических партий Узбекистана.

Выборы президента в Узбекистане проводятся раз в пять лет.