Глава Узкомнадзора снят с должности из-за несогласованного ограничения доступа к соцсетям

20:30
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Начальник Госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомнадзор) Голибшер Зияев отстранен от должности из-за несогласованного ограничения доступа к соцсетям. Об этом сообщает пресс-служба кабмина страны.
"Решением премьер-министра Абдуллы Арипова начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев отстранен от исполнения обязанностей из-за несогласованных действий по ограничению доступа к социальным сетям", – цитирует представителя пресс-службы правительства РИА Новости.
Ранее надзорные органы страны ограничили работу социальных сетей и мессенджеров Telegram, Facebook, "Одноклассники", YouTube, LinkedIn и Instagram из-за нарушения закона о персональных данных.
"Использование соответствующих ресурсов в интернете на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", – указывалось в пояснении к реестру нарушителей прав субъектов персональных данных соцсети.
Несогласованные действия начальника Узкомнадзора привлекли внимание президента страны Шавката Мирзиеева. Он назвал такое решение недальновидным и выразил надежду на скорое восстановление доступа к социальным сетям и мессенджерам.
"Президент проинформирован об односторонних, непродуманных до конца действиях Узкомнадзора, принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", – написал в своем телеграм-канале замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов.
В пресс-службе президента добавили, что по факту инцидента будет проведено следствие.
Ранее в Роскомнадзоре назвали условие для снятия ограничений скорости работы Twitter. По словам замглавы ведомства Вадима Субботина, Роскомнадзор перестанет замедлять соцсеть, когда она исполнит требование об удалении всей запрещенной информации.
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