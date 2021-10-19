В Роскомнадзоре назвали условие для снятия ограничений скорости работы Twitter

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Роскомнадзор перестанет ограничивать скорость работы соцсети Twitter, когда она исполнит требование об удалении всей запрещенной информации, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы ждем того, что Twitter все-таки до конца исполнит требования российского закона (по удалению оставшихся 9% запрещенного контента. – Прим. ред.). Тогда мы примем соответствующее решение. Мы готовы снять ограничения, если они полностью исполнят российское законодательство", – пояснил он.

Субботин отметил, что пока Роскомнадзор обеспечивает замедление работы Twitter в прежнем режиме.

10 марта Роскомнадзор ограничил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Замедление трафика затрагивает передачу фото- и видеоконтента. Ограничения не коснутся текстовой информации в соцсети.

До этого Роскомнадзор обвинил Twitter в злостном нарушении российского законодательства. Соцсеть отказалась удалить более 2,8 тысячи материалов, признанных запрещенными на территории РФ.