Twitter выразил готовность блокировать противоправный контент

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Администрация соцсети Twitter готова в приоритетном порядке удалять или блокировать противоправный контент. Информация об этом появилась на сайте Роскомнадзора.

"После принятых 10 марта мер по ограничению скорости работы сервиса администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать противоправную информацию, выявленную Роскомнадзором (детскую порнографию, сообщения с пронаркотическим и суицидальным контентом, иные, в том числе экстремистского толка, материалы)", – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тысячи призывов несовершеннолетних на несанкционированные акции. Столичный суд оштрафовал Twitter за неудаление запрещенной информации, однако в компании с таким решением не согласились.