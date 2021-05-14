Свыше 750 ссылок о нападениях на школы запретил Роскомнадзор в 2020-2021 годах

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Свыше 750 ссылок о нападениях на школы внес Роскомнадзор в Единый реестр запрещенной информации в 2020-2021 годах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Там пояснили, что материалы по теме способов, методов и намерений нападения на образовательные учреждения признает противоправными Росмолодежь. После решения агентства материалы вносятся в Единый реестр запрещенной информации.

"В течение суток после этого запрещенный контент удаляется владельцем сайта или доступ к данным страницам блокируется провайдером", – объяснили в Роскомнадзоре.

Там отметили, что в Едином реестре запрещенной информации находятся 6 тысяч сайтов, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность. Кроме того, в реестре числится 65 тысяч страниц с экстремистскими материалами.

В Роскомнадзоре добавили, что по требованию Генпрокуратуры было удалено и заблокировано порядка 90 тысяч страниц сайтов, на которых имелись призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

"С 1 февраля вступил в силу закон, в соответствии с которым социальные сети сами обязаны выявлять и блокировать социально опасную информацию", – напомнили в пресс-службе.

Ранее мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей. Причиной решения послужил тот факт, что соцсеть своевременно не удалила запрещенный контент.