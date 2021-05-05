Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google за неудаление контента

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Мировой суд Таганского района Москвы 25 и 27 мая, а также 1 июня рассмотрит 22 протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Facebook, Google и Twitter в связи со систематическим неудалением запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.

"Восемь протоколов в отношении Facebook назначены к рассмотрению на 25 мая, в этот же день рассмотрят еще три протокола в отношении Google LLC. Шесть протоколов в отношении Twitter, в свою очередь, назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении Google LLC рассмотрят 1 июня", – рассказали в суде.

Все протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы"). По каждому из них компаниям грозит штраф суммой до 4 миллионов рублей.

Как уточнили в Роскомнадзоре, компания может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, если она не ограничила доступ к противоправной информации после соответствующего уведомления. Повторное нарушение карается штрафом, увеличенным до 10% от совокупного объема годовой выручки компании.

Неудаление призывов к экстремизму и терроризму, детской порнографии и информации, которая содержит способы изготовления и употребления наркотиков, карается штрафами в размере до 8 миллионов рублей, а при повторном нарушении – до пятой части совокупного объема годовой выручки компании.

Ранее Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить незаконную информацию.