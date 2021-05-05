Суд в Москве рассмотрит 22 протокола на Twitter, Facebook и Google за неудаление контента

20:31
Фото: depositphotos/dolphfynlow
Мировой суд Таганского района Москвы 25 и 27 мая, а также 1 июня рассмотрит 22 протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Facebook, Google и Twitter в связи со систематическим неудалением запрещенного контента. Об этом сообщает РИА Новости.
"Восемь протоколов в отношении Facebook назначены к рассмотрению на 25 мая, в этот же день рассмотрят еще три протокола в отношении Google LLC. Шесть протоколов в отношении Twitter, в свою очередь, назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении Google LLC рассмотрят 1 июня", – рассказали в суде.
Все протоколы составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы"). По каждому из них компаниям грозит штраф суммой до 4 миллионов рублей.
Как уточнили в Роскомнадзоре, компания может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, если она не ограничила доступ к противоправной информации после соответствующего уведомления. Повторное нарушение карается штрафом, увеличенным до 10% от совокупного объема годовой выручки компании.
Неудаление призывов к экстремизму и терроризму, детской порнографии и информации, которая содержит способы изготовления и употребления наркотиков, карается штрафами в размере до 8 миллионов рублей, а при повторном нарушении – до пятой части совокупного объема годовой выручки компании.
Ранее Twitter обжаловал решения московского суда о штрафах на 8,9 миллиона рублей за отказ удалить незаконную информацию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: