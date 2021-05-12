Суд снова оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей

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Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей. Причиной решения послужил тот факт, что соцсеть своевременно не удалила запрещенный контент, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В протоколе заседания говорится, что Роскомнадзор направил компании уведомление о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам, в которой содержались призывы к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях. Однако в течение суток с момента его получения указанные материалы удалены не были.

В свою очередь, защитник ООО "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу, так как оснований для привлечения к ответственности не было, уточнили в пресс-службе.

"Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета", – прокомментировала решение суда пресс-служба "ВКонтакте".

Это уже не первый штраф в отношении соцсети. Последний раз ее штрафовали 9 марта 2021 года по той же причине. Тогда "ВКонтакте" также обязали выплатить полтора миллиона рублей.

