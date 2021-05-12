Суд снова оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей

16:24
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей. Причиной решения послужил тот факт, что соцсеть своевременно не удалила запрещенный контент, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В протоколе заседания говорится, что Роскомнадзор направил компании уведомление о необходимости удаления информации, размещенной по восьми ссылкам, в которой содержались призывы к участию граждан в несанкционированных массовых мероприятиях. Однако в течение суток с момента его получения указанные материалы удалены не были.
В свою очередь, защитник ООО "ВКонтакте" просил прекратить производство по делу, так как оснований для привлечения к ответственности не было, уточнили в пресс-службе.
"Мы не согласны с таким решением и планируем его обжаловать. Приговор в очередной раз демонстрирует правоприменительную практику по привлечению соцсетей к ответственности и свидетельствует об ужесточении регулирования интернета", – прокомментировала решение суда пресс-служба "ВКонтакте".
Это уже не первый штраф в отношении соцсети. Последний раз ее штрафовали 9 марта 2021 года по той же причине. Тогда "ВКонтакте" также обязали выплатить полтора миллиона рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: