"ВКонтакте" оштрафовали на 1,5 млн руб за несвоевременное удаление запрещенной информации

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Из-за несвоевременно удаленной информации с призывом участвовать в несогласованной акции мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в суд поступили административные протоколы в отношении ряда социальных сетей за призывы подростков к участию в несанкционированных акциях. Речь шла о социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также мессенджере Telegram и видеохостинге YouTube.

В феврале Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.