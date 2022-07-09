Протестующие на Шри-Ланке окружили и захватили резиденцию президента – СМИ

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Фото: AP Photo/Amitha Thennakoon
Протестующие на Шри-Ланке взяли под контроль резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ланкийские СМИ.
Толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией главы государства, перелезли через забор и захватили территорию. По некоторым данным, при беспорядках пострадали как минимум 30 человек.
В посольстве РФ на Шри-Ланке сообщили, что угрозы для безопасности дипмиссии нет.
Премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий, а группа депутатов призвала лидера страны подать в отставку.
Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил его возобновить полеты "Аэрофлота" на островное государство.
Также он рассказал, что попросил российского лидера открыть кредитную линию для импорта, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы.
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