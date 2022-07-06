Президент Шри-Ланки попросил Путина возобновить полеты "Аэрофлота" в страну

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил, что в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным попросил его возобновить полеты "Аэрофлота" на островное государство. Об этом он написал в своем Twitter.

Также он рассказал, что попросил российского лидера открыть кредитную линию для импорта, чтобы преодолеть текущие экономические проблемы.

"Мы единодушно согласились с тем, что укрепление двусторонних отношений в таких секторах, как туризм, торговля и культура, имеет первостепенное значение для укрепления дружбы между нашими двумя странами", – сказал Раджапакса.

Ранее Раджапакса обратился к Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве в вопросе поставок в страну нефти. Отмечается, что Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а на днях запретила продажу топлива частным лицам.

В начале мая на Шри-Ланке произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. Тогда погибли как минимум 8 человек, еще 230 получили ранения, туристов просили не покидать места проживания до улучшения обстановки.

