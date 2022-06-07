Минюст Шри-Ланки отстранил фининспектора в связи с задержанием рейса "Аэрофлота" – СМИ

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Министерство юстиции Шри-Ланки отстранило от работы финансового инспектора в связи с задержанием самолета "Аэрофлота", сообщил новостной портал News First.

По данным портала, инспектору, который работает при Высоком коммерческом суде Коломбо, предъявили обвинение в нарушении правил судопроизводства в контексте исполнения решения о задержании лайнера российской авиакомпании.

3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен. Причиной стало требование ирландского лизингодателя. По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а прежде был зарегистрирован на Бермудских островах. Подобные изменения могли нарушить соглашение с лизингодателем.

Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. В результате на Шри-Ланке застряли около 200 пассажиров "Аэрофлота". Они были размещены в местных гостиницах. 4 и 5 июня всех пассажиров доставили в Москву.

Министерство иностранных дел России заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест в связи с задержанием самолета.

