МИД РФ заявил послу Шри-Ланки протест из-за ареста самолета "Аэрофлота"

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Гришкин
Министерство иностранных дел России заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест из-за задержания самолета компании "Аэрофлот". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
В министерстве призвали властей Шри-Ланки в сжатые сроки урегулировать эту проблему, чтобы она не оказала негативного влияния на дружественные отношения двух стран.
В свою очередь, газета The Daily Mirror сообщила, что представители Генпрокуратуры Шри-Ланки возразили против вердикта Высокого коммерческого суда Коломбо, который запретил вылет самолету "Аэрофлота".
Представитель ведомства, заместитель генерального поверенного Сумати Дхармавардена, который представляет интересы второго ответчика по делу, призвал суд приостановить действие запретного вердикта.
Ранее сообщалось, что рейс из Коломбо в Москву отменили из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже людей пообещали проинформировать о времени вылета в Москву.
Росавиация попросила Шри-Ланку согласовать вылет самолета "Аэрофлота" из страны
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