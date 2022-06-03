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Вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву отменен из-за отсутствия разрешения авиавластей Шри-Ланки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Пассажиров рейса разместили в гостинице, их обслуживают согласно стандарту авиакомпании. Позже их проинформируют о времени вылета в Москву.

"Судебное слушание о снятии ареста воздушного судна назначено на 8 июня 2022 года", – отметили в "Аэрофлоте".

Ранее сообщалось, что правительство направит 17 миллиардов рублей из ФНБ на покупку облигаций трех российских авиакомпаний. В частности, на покупку облигаций авиакомпании "Сибирь" предусмотрено более 13,7 миллиарда рублей, "Авроры" – около 366 миллионов рублей, "Уральских авиалиний" – около 3 миллиардов рублей.

