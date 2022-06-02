Национальный авиаперевозчик Азербайджана возобновит полеты в РФ с 15 июня

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и азербайджанский лоукостер Buta Airways с 15 июня возобновляют авиасообщение с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AZAL.
"Национальный авиаперевозчик Азербайджана с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России. Начиная с этой даты авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань", – говорится в релизе.
AZAL будет выполнять ежедневные рейсы в столичные аэропорты Домодедово и Внуково, а также два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, – из Баку в Санкт-Петербург.
Buta Airways, в свою очередь, будет выполнять два раза в неделю рейсы в Астрахань (по четвергам и воскресеньям), Казань (по средам и субботам), а также в Минеральные Воды (по вторникам и воскресеньям).
Отмечается, что билеты на все назначенные рейсы AZAL и Buta Airways в РФ уже доступны для покупки в аккредитованных агентствах. Онлайн-продажа билетов на официальных сайтах авиаперевозчиков будет открываться поэтапно.
"Азербайджанские авиалинии" и ее дочерняя авиакомпания Buta Airways приостановили полеты в Россию с 6 марта. На это решение также повлиял тот факт, что из-за международных санкций в отношении России отсутствует возможность полноценного авиационного страхования, что создает риски для пассажиров, а также самих авиакомпаний.
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