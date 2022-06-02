В России будут сдерживать авиадебоширов с помощью ремней и наручников

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Экипажи самолетов авиакомпаний РФ с сентября получат возможность применять пластиковые наручники и нейлоновые ремни к авиадебоширам. Постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе обозначены правила действия членов экипажа и сотрудников службы авиабезопасности при пресечении противоправных действий в салоне самолета, которые угрожают безопасности полета, жизни и здоровью других лиц.

Согласно постановлению, задачей членов экипажа является принятие мер для устранение чрезвычайной ситуации. Кроме того, им необходимо сообщить об инциденте командиру самолета.

Также пассажирам запрещается доступ в зону непосредственно перед дверью кабины летного экипажа, а пилотам нельзя покидать рабочее место для оказания помощи. При нахождении члена экипажа в пассажирском отсеке до начала конфликта его доступ в кабину возможен только после решения проблемы.

При отсутствии результата от принятых мер командир воздушного судна будет требовать от нарушителя прекратить противоправные действия, а при его отказе подчиниться экипажу предусматривается возможность применения спецсредств.

Ранее Министерство транспорта РФ предложило выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов.

К числу указанных средств в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены. Кроме того, необходимо не допускать нахождения такого пассажира у прохода или выхода.

