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Транспорт

16:48

Минтранс предложил разрешить сдерживать авиадебоширов наручниками и ремнями

транспорт безопасность

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Министерство транспорта предложило выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Минтрансом России подготовлен и размещен на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ, утверждающий порядок действий членов экипажа воздушного судна при пресечении противоправных действий на борту, а также перечень специальных средств сдерживания и правила их применения", – заявили в пресс-службе ведомства.

К числу указанных средств в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены. Кроме того, необходимо не допускать нахождения такого пассажира у прохода или выхода.

Один из последних ярких случаев дебошей в самолетах – инцидент с балериной Анастасией Волочковой. В правоохранительных органах сообщили, что артистка устроила скандал и отказалась надеть маску в полете. Сама Волочкова заявила, что стала жертвой провокации.

Отпуск Волочковой на Мальдивах закончился в отделе полиции Шереметьево

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