Минтранс предложил разрешить сдерживать авиадебоширов наручниками и ремнями

16:48
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Министерство транспорта предложило выдавать бортпроводникам специальные средства для сдерживания дебоширов. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Минтрансом России подготовлен и размещен на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ, утверждающий порядок действий членов экипажа воздушного судна при пресечении противоправных действий на борту, а также перечень специальных средств сдерживания и правила их применения", – заявили в пресс-службе ведомства.
К числу указанных средств в ведомстве отнесли пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Доступ посторонних лиц к ним должен быть исключен, а члены экипажа обязаны держать под постоянным наблюдением нарушителя, в отношении которого они применены. Кроме того, необходимо не допускать нахождения такого пассажира у прохода или выхода.
Один из последних ярких случаев дебошей в самолетах – инцидент с балериной Анастасией Волочковой. В правоохранительных органах сообщили, что артистка устроила скандал и отказалась надеть маску в полете. Сама Волочкова заявила, что стала жертвой провокации.
Отпуск Волочковой на Мальдивах закончился в отделе полиции Шереметьево
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: