В "Аэрофлоте" прокомментировали инцидент с Волочковой в самолете

Фото: instagram.com/volochkova_art

В авиакомпании "Аэрофлот" прокомментировали инцидент с Анастасией Волочковой, произошедший на борту самолета SU325 Мале – Москва.

По информации перевозчика, во время полета балерина отказывалась надеть маску, пила крепкий алкоголь из ручной клади и мешала отдыху пассажиров. Также она использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна.

"Нарушения пассажиром правил поведения на борту зафиксированы в установленном порядке, в том числе с применением средств фото- и видеофиксации инцидента, получены показания пассажиров-свидетелей", – говорится в сообщении.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В отношении Волочковой составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации. Ей может грозить арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Медицинское освидетельствование зафиксировало у нее состояние алкогольного опьянения.

Сама балерина обвинила стюарда, попросившего ее надеть маску, в провокации, а также заявила о намерении подать на него в суд. По словам Волочковой, она всегда соблюдает масочный режим, а спустила маску, только когда пила кофе.

