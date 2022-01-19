Волочкова раскрыла подробности скандала в самолете

Фото: телеграм-канал SHOT

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что полиция в Шереметьево задержала ее из-за того, что она не уступила место ребенку в самолете, прилетевшем в Москву из Мальдивской Республики. Об этом сообщает газета "Известия".

Отвечая на вопрос, связано ли задержание с нарушением масочного режима, Волочкова ответила, что маска у нее всегда с собой.

В свою очередь, друг балерины Дмитрий, который прилетел с ней одним рейсом, рассказал, что Волочкова просто спустила маску, когда пила кофе в самолете.

"К нам стюард подошел, я говорю: "Попробуйте попить кофе в маске", – добавил он.

Ранее сообщалось, что вечером 18 января Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. По словам очевидцев, скандал на борту длился час.