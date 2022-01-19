Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску – СМИ

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Фото: телеграм-канал SHOT
Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем из Мальдивской Республики в Москву. Об этом в ночь на среду, 19 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
"По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску", – говорится в сообщении.
Уточняется, когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело в отношении заслуженного тренера Александра Ильина и его воспитанницы пловчихи Виталины Симоновой. Они стали участниками масочного скандала в аэропорту Пулково.
По данным следствия, Ильин отказался надеть маску. Симонова, в свою очередь, снимала все происходящее на видео и оскорбила одного из сотрудников.
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