Волочкова устроила скандал в самолете из-за нежелания надевать маску – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете, прилетевшем из Мальдивской Республики в Москву. Об этом в ночь на среду, 19 января, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, она отказалась выполнять требование бортпроводников надеть маску", – говорится в сообщении.

Уточняется, когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции. Обстоятельства инцидента сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет завел уголовное дело в отношении заслуженного тренера Александра Ильина и его воспитанницы пловчихи Виталины Симоновой. Они стали участниками масочного скандала в аэропорту Пулково.

По данным следствия, Ильин отказался надеть маску. Симонова, в свою очередь, снимала все происходящее на видео и оскорбила одного из сотрудников.