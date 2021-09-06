Психотерапевт объяснил, какие люди чаще устраивают дебоши в самолетах

Россиянку сняли с рейса, который должен был лететь из Москвы в Анталью. Она устроила скандал после того, как бортпроводники попросили ее надеть маску. Женщину вывели из самолета сотрудники полиции под аплодисменты других пассажиров. Почему участились такие случаи на авиарейсах и по каким причинам люди начинают себя агрессивно вести, разбираемся с врачом-психотерапевтом.



Конфликт на борту

В Сети распространилось видео, на котором запечатлен скандал, разгоревшийся на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Анталью. Порядка 400 пассажиров направлялись в долгожданный отпуск на турецкий курорт. Однако вылет задержался из-за женщины, отказавшейся надевать медицинскую маску. На кадрах, выложенных в интернет, видно, как она на повышенных тонах общается с полицейскими.

Из салона самолета сотрудники выводили ее под аплодисменты других пассажиров. Нарушительница порядка сопротивлялась задержанию и даже попыталась ударить сотрудницу полиции. Некоторые люди предлагали свою помощь, видя, что женщина отказывается покидать салон.

В интервью РЕН ТВ пассажирка заявила, что во всем виновата стюардесса авиакомпании Nordwind Airlines. По словам женщины, бортпроводница якобы "пыталась морально ее унизить". Она отметила, что надела средство защиты сразу после того, как ей сделали замечание, однако стюардесса не успокоилась и сообщила об этом командиру экипажа.





пассажирка рейса Москва-Анталья Я надела маску и все это время я сидела в маске <…> Потом по громкой связи говорят: "Сейчас наш самолет задерживается, потому что мы вызвали полицию, потому что у нас неадекватный пассажир на борту".

Пассажирка утверждает, что сотрудники авиакомпании "подливали масла в огонь" и сами раздували конфликт, после чего женщина-полицейский "начала применять силу" и надела на нее наручники.

Сообщается, что на нее заведен административный протокол. Женщина в свою очередь намерена подать в суд на бортпроводника и авиакомпанию, которых считает главными виновниками произошедшего.



Россиянку сняли с рейса под овации пассажиров

Тревожное расстройство или эмоциональное напряжение?

С начала пандемии и введения масочного режима в общественных местах прошло уже более 1,5 года, однако конфликты из-за средств защиты происходят до сих пор. В августе буйного пассажира сняли с рейса Москва – Уфа. Мужчина отказался надевать маску и начал ругаться с бортпроводником, а затем и полицией. Сотрудникам пришлось применить силу, чтобы вывести пассажира с рейса. Теперь ему грозит штраф.

Другой нетрезвый пассажир отказался надеть маску на рейсе Сочи – Москва. Мужчина заявил, что не следовать правилам разрешил ему сам директор "Аэрофлота", также он обещал уволить весь экипаж. После приземления в Шереметьево пассажиров не выпускали из салона 40 минут из-за ожидания полиции. Сообщается, что около 10 человек опоздали на стыковочные рейсы.

По мнению врача-психотерапевта Александра Полищука, причины такого поведения могут быть разными. Одной из них является тревожное состояние или психическое расстройство. "Человек боится летать и может даже испытывать такие ощущения, как нехватка воздуха. Таким людям кажется, что если они наденут маску, начнут задыхаться", – рассказал специалист в диалоге с Москвой 24.

Однако чаще дебош в самолетах и других общественных местах устраивают люди, у которых было накоплено напряжение еще до поездки. "У них по каким-то причинам накопилось конфликтно-эмоциональное напряжение, и когда от них что-то требуют ("сделай", "сядь", "надень"), это вызывает сопротивление", – объясняет Полищук.





Александр Полищук врач-психотерапевт Дальше эмоции берут верх, и человек уже не понимает, что его могут снять с рейса, оштрафовать, посадить. Он настолько возбужден, что выключается рациональность. Это часто похоже на истероидных людей, которым кажется, что если я сейчас смирюсь, это будет проигрыш.

При этом если с такими людьми поговорить спокойно и один на один, то они, скорее всего, будет отвечать и вести себя адекватно, комментирует эксперт. "Когда уходят эмоции и адреналин, человек начинает осознавать, что происходит. Особенно когда наступают последствия в виде штрафов и еще чего-то", – отмечает психотерапевт.

По его мнению, большую роль здесь играет наличие зрителей и потребность выделиться из толпы. Если их нет, у человека гаснет желание показать себя и "качать свои права".





Александр Полищук врач-психотерапевт Обычно когда человека уводят в отделение и он понимает, что там уже нету зрителей и аудитории, начинается "простите, пожалуйста, что-то на меня нашло" и так далее.

Если вы находитесь рядом с дебоширом, Полищук рекомендует игнорировать его слова и действия, а лучше отойти подальше, если есть возможность. "Не нужно давать советов, комментировать или требовать. Это делают полиция, службы аэропорта", – подчеркнул он.

Каждое брошенное слово, даже если умолять, просить успокоиться и призывать человека к разуму, может вызвать в дебошире еще больше агрессии и сопротивления, предупредил Полищук.