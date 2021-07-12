Юрист рассказал, что грозит открывшему дверь самолета в Шереметьеве пассажиру

В воскресенье, 11 июля, во время подготовки рейса Москва – Анталья авиакомпании "Россия" пассажир открыл дверь самолета, в результате чего произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. Борт пришлось заменить, при этом вылет был задержан на четыре часа. Следственный комитет начал проверку, в свою очередь перевозчик планирует взыскать убытки с мужчины, открывшего дверь. Разбираемся в деталях истории и рассказываем, что может грозить пассажиру за его поступок.



Фото: Москва 24

"Очнулся на четвереньках перед дверью"

Инцидент произошел 11 июля в 02:20 в международном аэропорту Шереметьево. Отправление рейса Москва – Анталья задерживалось на 20 минут. Пассажиры находились в самолете и якобы жаловались на сильную духоту. По данным очевидцев, в салоне не работал кондиционер и было невыносимо жарко. Тогда один из пассажиров решил открыть вторую левую дверь самолета. В результате случился автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Камеры зафиксировали, как трап раскрылся прямо над машиной наземной службы и, видимо, повредился о нее. В итоге всех пассажиров пересадили на другой самолет, рейс вылетел с задержкой на 4 часа. Следственный комитет начал проверку случившегося.





из сообщения Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Один из пассажиров произвел несанкционированное открытие двери с автоматическим выпуском аварийного трапа и его повреждением. Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом.

СМИ сообщили, что пассажир, открывший дверь в самолете, улетел в Анталию вместе с остальными. Журналисты выяснили, что это преподаватель Московской государственной консерватории им. Чайковского Владимир Кузнецов.

Сам он объяснил свое поведение тем, что "дети плакали, им нечем было дышать, кто-то уже начал задыхаться".





Владимир Кузнецов пассажир, открывший дверь самолета Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью.

Кузнецов также добавил, что хотел бы сложившуюся ситуацию "тихо-мирно решить, чтобы каждый сделал для себя какие-то выводы".



Фото: Москва 24

Риск для жизни людей надо доказать

Вместе с тем авиакомпания "Россия" планирует через суд взыскать убытки с пассажира, открывшего дверь самолета при подготовке к вылету. Представитель перевозчика Сергей Стариков пояснил, что сумма будет состоять из трат на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа. Он также прокомментировал жалобы некоторых пассажиров о неисправности кондиционера.

"Кондиционер на тот момент работал, потом он выключился. Кондиционер изначально был запитан от установки аэропорта "Шереметьево". Повышенную температуру можно объяснить тем, что самолет прибыл из рейса, а система кондиционирования только начала работать", – сказал он.

Юрист, эксперт по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин в диалоге с Москвой 24 пояснил, что взыскание убытков с пассажира может быть по двум основным пунктам.





Андрей Лухин юрист, эксперт по защите прав авиапассажиров Первый момент – техническое обслуживание самолета, потому что был аварийный выпуск трапа, что является нештатной ситуацией. Это может обойтись в сумму около 1 миллиона рублей, если не больше.

Лухин отметил, что на кадрах видно, как трап был поврежден за счет техники, которая стояла под самолетом. "Такие трапы достаточно дорогие, плюс техническое обслуживание, плюс нужны техники, которые его обратно поставят", – сообщил он.

Второй пункт, по которому авиакомпания понесла убытки, – задержка рейса, считает юрист. "Была задержка рейса, сдвинулись графики полетов данного воздушного судна", – пояснил он. Из-за этого самолет простаивал какое-то время, авиакомпания понесла убытки.

По мнению Лухина, мужчине повезло, что нашелся свободный двухэтажный Боинг-747, который смог забрать всех пассажиров (516 человек) одним рейсом. "Если бы пришлось развозить людей на маленьких самолетах, это было бы сильно для него дороже", – подчеркнул юрист.

Кроме того, Лухин считает, что вряд ли можно рассматривать жару в салоне как оправдание действий мужчины. Пока нет данных о том, что-то кто-то из пассажиров обращался за медицинской помощью, указывает эксперт. По его словам, факт того, что речь шла о риске для жизни людей, надо будет еще доказать.