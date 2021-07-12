Открывший аварийную дверь самолета пассажир рассказал свою верcию произошедшего

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Преподаватель Московской консерватории Владимир Кузнецов рассказал Москве 24, почему открыл аварийную дверь самолета на рейсе Москва – Анталья. По его словам, он сделал это случайно, когда почувствовал себя плохо из-за духоты в салоне.

"Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью", – прокомментировал случившееся Кузнецов.

Он отметил, что рейс задерживался почти на час, посадка закончилась и все были на борту, однако система кондиционирования не работала, из-за чего дышать было нечем. Взрослые паниковали, дети плакали, а кто-то из пассажиров, по его словам, уже начинал задыхаться.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после ситуации с открытием аварийного выхода в самолете в аэропорту Шереметьево, которая произошла 11 июля в 02:20.

Один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталья открыл вторую левую дверь самолета. Поскольку тот готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.

Между тем авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, намерена взыскать с мужчины неустойку. По некоторым данным, это может обойтись ему в 200–300 тысяч рублей.

Из-за случившегося пассажиров высадили из самолета, а авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. В итоге задержка вылета составила четыре часа.

