Открывший аварийную дверь самолета пассажир рассказал свою верcию произошедшего

15:41
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Преподаватель Московской консерватории Владимир Кузнецов рассказал Москве 24, почему открыл аварийную дверь самолета на рейсе Москва – Анталья. По его словам, он сделал это случайно, когда почувствовал себя плохо из-за духоты в салоне.
"Я уже начал терять сознание, пот градом, сердце в районе горла остановилось, начал падать от нехватки кислорода и схватился за ручку аварийного выхода. Очнулся уже на четвереньках перед открытой дверью", – прокомментировал случившееся Кузнецов.
Он отметил, что рейс задерживался почти на час, посадка закончилась и все были на борту, однако система кондиционирования не работала, из-за чего дышать было нечем. Взрослые паниковали, дети плакали, а кто-то из пассажиров, по его словам, уже начинал задыхаться.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после ситуации с открытием аварийного выхода в самолете в аэропорту Шереметьево, которая произошла 11 июля в 02:20.
Один из пассажиров во время подготовки рейса Москва – Анталья открыл вторую левую дверь самолета. Поскольку тот готовился к вылету, произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа.
Между тем авиакомпания "Россия", которая выполняла рейс, намерена взыскать с мужчины неустойку. По некоторым данным, это может обойтись ему в 200–300 тысяч рублей.
Из-за случившегося пассажиров высадили из самолета, а авиакомпания оперативно приняла решение о замене воздушного судна. В итоге задержка вылета составила четыре часа.
За открытие запасного люка в самолете можно заплатить компенсацию в сотни тыс руб
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