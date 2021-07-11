СК начал проверку по факту инцидента с открытым аварийным выходом лайнера в Шереметьево

16:42
Фото: Москва 24
СК начал доследственную проверку ситуации с пассажиром рейса "Москва – Анталия", который самостоятельно открыл люк самолета из за духоты в салоне. Об этом сообщает "Газета.ру".
Инцидент случился ночью 11 июля с самолетом авиакомпании "Россия", который должен был вылететь из Шереметьево в Анталию. Однако рейс был задержан, когда все зарегистрировавшиеся пассажиры уже находились на борту.
Пассажирка рейса сообщила, что многим в самолете было жарко, одна из женщин начала требовать у экипажа "решить вопрос прямо сейчас", потому что у нее "ребенок задыхается".
После этого мужчина подошел к левой двери самолета и открыл аварийный люк, что привело к автоматическому выпуску трапа.
После инцидента с трапом пассажиров пересадили в дугой самолет.
Представители авиакомпании отметили, что по итогам ситуации вылет задержался на 4 часа, хотя на момент открытия двери задержка длилась не более 20 минут.
Компания-перевозчик организовала комиссию по расследованию эпизода и теперь планирует подать в суд на пассажира. Сумма будет состоять из трат на задержку рейса, замену воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери самолета.
По предварительным данным, сегодня, в ночное время, при подготовке к взлету воздушного судна следовавшего рейсом "Москва – Анталия", один из пассажиров произвел несанкционированное открытие двери с автоматическим выпуском аварийного трапа и его повреждением. Воздушное судно отстранено от полета, 516 пассажиров и 16 членов экипажа направлены в пункт назначения резервным бортом", – сказано в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее 7 июля в столичных аэропортах задержали и отменили почти 30 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", во Внуково задержали два рейса и восемь отменили. В Домодедово задержали 11 рейсов и 1 отменили. В Шереметьево задержали два рейса и пять отменили.
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