Свыше 30 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки рейсов происходят в столичных аэропортах. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

По информации сервиса, в трех аэропортах Москвы изменения коснулись 31 рейса.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там отменили 15 рейсов, еще один вылет был задержан.

В воздушной гавани Внуково изменили время вылета для 3 самолетов. Еще 8 лайнеров там не взлетят вовсе.

В свою очередь, в Домодедово сообщили о задержке 4 рейсов.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее в Москве также происходили задержки и отмены вылетов самолетов. Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там задержали 12 вылетов, при этом 4 рейса отменили.

28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды. В частности, в Домодедово задержали 15 рейсов, а полностью отменили только один.